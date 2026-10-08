Detenido por agredir a un policía de Santander en la Cocina Económica, de donde había sido expulsado por amenazas

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SANTANDER 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido este miércoles en la Cocina Económica a un hombre de 34 años por agredir a un agente cuando iba a ser identificado. El día anterior, esta persona había sido expulsada de la entidad por amenazar a las trabajadoras.

Sobre las 9.00 horas del miércoles, la sala de 092 recibió un aviso para acudir a la Cocina Económica, en la calle Tantín, porque se encontraba en su interior un joven que había sido expulsado el día anterior por amenazar a las trabajadoras.

Cuando llegaron los agentes, trataron de identificarle, a lo que se negó en reiteradas ocasiones, y reaccionó de forma violenta contra ellos, lanzándoles patadas, manotazos y puñetazos, uno de los cuales alcanzó a un policía en la cara, por lo que tuvo que ser reducido y detenido, a lo que opuso fuerte resistencia.

Se han instruido diligencias judiciales contra él por un supuesto delito de atentado a agente de la autoridad.

Además, los agentes se incautaron de la navaja que llevaba en el bolsillo de la chaqueta.