Detenido por agredir a tres jóvenes en un local de Santander

Archivo - Terrazas de la calle Hernán Cortés en foto de archivo - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido esta madrugada a un joven de 23 años por haber agredido, presuntamente, a otros tres en un establecimiento de la calle Hernán Cortés.

El hombre fue detenido sobre las 5.20 horas porque, poco antes, había tenido un altercado dentro de un local en la citada calle y agredido a tres jóvenes, a los que causó diversas lesiones. En concreto, a uno de ellos le rompió un diente.

Los chicos fueron trasladado en ambulancias al Hospital Marqués de Valdecilla para ser atendidos.

La Policía ha instruido diligencias judiciales por un supuesto delito de lesiones.