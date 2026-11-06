Detenido por amenazar con una navaja a otro hombre tras una discusión en un local hostelero de Santander

Paseo de Altamira - EUROPA PRESS

SANTANDER 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido a un hombre de 47 años por presuntamente amenazar a otro de 40 con un navaja tras una discusión en un local hostelero del Paseo de Altamira.

El implicado fue detenido sobre las 00.40 horas de este viernes por un supuesto delito de amenazas con arma blanca.

Momentos antes, había amenazado con una navaja a otro hombre en la puerta de un establecimiento hostelero, tras una discusión que había dentro del local.