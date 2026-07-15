Detenido por apuñalar a un hombre en el pecho tras un altercado en un bar de Santander

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido a un hombre de 30 años esta madrugada tras apuñalar en el pecho a otro de 43 años dentro de un bar de la calle Castilla de Santander.

Ha sido arrestado por un supuesto delito de homicidio en grado de tentativa y lesiones con arma blanca.

Los hechos han ocurrido en torno a las 1.35 horas de este miércoles, cuando agentes han localizado, identificado y detenido al sospechoso, que momentos antes había apuñalado con una navaja a la víctima durante un altercado.

El herido ha sido asistido en el lugar por los agentes, hasta la llegada de una UVI móvil, que le ha trasladado hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para ser asistido por personal sanitario.

La Policía de Santander ha instruido diligencias judiciales por un supuesto delito de homicidio en grado de tentativa y lesiones con arma blanca, ha informado en una nota de prensa.