Detenido un castreño por el robo de 150 kilos de cable de cobre en el municipio

Un agente de la Guardia Civil revisa una arqueta de cableado - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Castro Urdiales de 39 años por el robo de 150 kilos de cable de cobre del alumbrado de este municipio.

Los hechos se remontan a junio, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que en Castro Urdiales se habían producidos varios robos y hurtos de cableado de cobre del alumbrado público, causándose "cuantiosos daños".

El 'modus operandi' utilizado era cortar el cableado eléctrico del interior de las arquetas y de las farolas para, posteriormente, regresar a retirarlo y cargarlo en una furgoneta.

La Guardia Civil calcula que en los hechos esclarecidos se sustrajeron unos 150 kilos de cableado de cobre que, presumiblemente, ha sido vendido.

De las pesquisas realizadas, los agentes averiguaron la descripción de una persona que podía ser la presunta autora de uno de los hechos, si bien las indagaciones apuntaban a que podía ser el responsable de, al menos, otro robo y tres hurtos de cableado de cobre en otros puntos del municipio.

Durante la investigación averiguaron la identidad del presunto autor de estos hechos, que resultó ser un vecino del municipio, el cual ya había sido detenido en nueve ocasiones anteriores por la Guardia Civil, y vinculado a múltiples hechos delictivos contra el patrimonio.

En fechas recientes fue detenido, en esta ocasión por la presunta autoría de los cinco delitos contra el patrimonio relacionados con la sustracción de cableado.