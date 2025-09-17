Detenido en una céntrica calle de Torrelavega con 29 papelinas de cocaína

SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un joven con 29 papelinas de cocaína en una céntrica calle de Torrelavega. La droga intervenida, con un peso bruto de 23,56 gramos, podría haber alcanzado un valor de 1.414 euros en el mercado ilícito.

El día 9 por la tarde, agentes que se encontraban de patrulla por la ciudad observaron un vehículo que, al percatarse de la presencia policial, aceleró la marcha, por lo que le siguieron y le dieron el alto en una calle del centro.

Como consecuencia de esa actitud huidiza, los agentes identificaron de sus ocupantes y procedieron al control de sus pertenencias e inspección del vehículo. En el cacheo al conductor, localizaron en sus ropas 26 papelinas de cocaína. Además, en su cartera, que tenía en la guantera de la puerta del conductor, encontraron otras tres papelinas similares y 570 euros en efectivo.

Ante estas evidencias, el hombre fue como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y fue trasladado hasta la Comisaría Local de Policía Nacional de Torrelavega. Posteriormente pasó a disposición judicial y se decretó su puesta en libertad.