Detenido cerca del domicilio de su ex, sobre la que tenía orden de alejamiento

SANTANDER 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido a un hombre de 30 años por un supuesto delito de quebrantamiento de condena, ya que se encontraba en las proximidades del domicilio de su expareja, con la que tenía prohibido comunicarse así como acercarse a menos de 300 metros, de ella, su vivienda o lugar de trabajo.

El arresto tuvo lugar a las 18.30 horas del jueves en la calle Lábaro de la ciudad, donde los agentes identificaron al sospechoso, al que constaba en vigor la citada orden de alejamiento, dictada por el Juzgado de lo Penal número 5 de Santander hacia su expareja.

En ese momento estaba en las proximidades del domicilio de la víctima, incumpliendo la distancia dictada por la autoridad judicial, por lo que los policías instruyeron diligencias por un supuesto delito de quebrantamiento de condena. La mujer será asistida por agentes de la Unidad de Protección de Víctimas (OPROVIC) de la Policía Local, ha informado este viernes.