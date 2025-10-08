Detenido un conductor en Santander tras incautarle 36 gramos de hachís y 710 euros en efectivo

Hachís, dinero y otros elementos incautados al conductor - POLICÍA LOCAL DE SANTANDER

Iba hablando por el móvil y dio positivo en cocaína y THC

SANTANDER, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido, por un supuesto delito contra la salud pública, a un conductor de 22 años al que le incautaron 36 gramos de hachís y 710 euros en efectivo.

Además, el conductor, al que los agentes pararon en un control tras observarle hablando por el teléfono móvil, dio positivo en cocaína y THC.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 20.00 horas del martes durante un control preventivo de documentación en la calle Segundo López Vélez.

Tras darle el alto porque iba hablando por su teléfono móvil y, mientras los agentes solicitaban la documentación, éstos detectaron olor a cannabis en el interior del vehículo, por lo que procedieron al registro del turismo.

Allí, encontraron una sustancia, presumiblemente hachís, con un peso de 36 gramos y también 710 euros fraccionados, tras lo que fue detenido por un supuesto delito contra la salud pública.

Tras su detención y tras dar positivo en cocaína y THC, su vehículo fue retirado por una grúa al depósito municipal de Ojaiz.