Detenido cuando huía tras robar una caja registradora de un local hostelero de Tetuán

Archivo - Calle Tetuán en foto de archivo - EUROPA PRESS/PP - Archivo

SANTANDER 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido esta medianoche a un hombre de 34 años cuando huía tras robar una caja registradora de un local hostelero de la calle Tetuán.

El propietario del establecimiento avisó a la Policía porque alguien había entrado en el local, que estaba cerrado al público, rompiendo la puerta de cristal y se había llevado la caja registradora.

El sujeto salió huyendo a pie y los agentes le alcanzaron en la calle Menéndez Pelayo, donde fue detenido por un supuesto robo con fuerza.