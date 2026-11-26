Efectos intervenidos - CNP

SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre mientras realizaba un dispositivo preventivo de robos con fuerza en el polígono de Viérnoles, en Torrelavega, como presunto autor de cinco delitos. El implicado huyó en una furgoneta que llegó a los 150 kilómetros por hora y que condujo en dirección contraria en las rotondas.

Sobre las 4.45 horas del 21 de noviembre, agentes de la Policía Nacional que patrullaban la zona del barrio de Viérnoles vieron que entraba en el polígono industrial una furgoneta ocupada por dos individuos.

Los agentes que se encontraban en un dispositivo para prevenir robos --implementado recientemente de forma conjunta por Policía Nacional y Policía Local de Torrelavega-- decidieron identificar a los ocupantes del vehículo, quienes, al detectar su presencia, salieron huyendo.

Los policías activaron los elementos de emergencia de su vehículo para que la furgoneta se detuviera, pero no lo hizo, sino que se dirigió a gran velocidad en dirección a la salida de la autopista de Tanos, llegando a superar los 150 kilómetros por hora.

Mientras, el 091 coordinó la colaboración de Policía Nacional y Policía Local para interceptar el vehículo que se había dado a la fuga.

Durante la huida, el conductor puso en grave riesgo la seguridad del tráfico al saltarse señales de stop, circular en sentido contrario por rotondas y cruzar intersecciones con el semáforo en rojo, "generando un gran peligro a otros usuarios de la vía".

Tras varios kilómetros, la furgoneta se detuvo y sus dos ocupantes huyeron a la carrera en direcciones distintas. La patrulla que les perseguía también se paró y mientras un agentes comprobó que no había nadie más en el vehículo, el otro persiguió al conductor, al que alcanzó poco después.

El individuo arremetió violentamente contra el policía, que recibió ayuda de otra patrulla que había acudido en apoyo y que logró inmovilizar y detener a esta persona como presunta autora de delitos de desobediencia grave, contra la seguridad vial y atentado a agente de la autoridad.

Posteriormente los agentes registraron el vehículo y localizaron entre los asientos delanteros diversas herramientas y útiles --como una maza y uñas-- susceptibles de ser utilizados en robos con fuerza.

La Policía Local que había acudido al lugar para colaborar en la intervención gestionó el traslado de la furgoneta al depósito municipal de vehículos, además de comprobar que el conductor, detenido poco antes, no tenía en vigor el permiso de conducir por haber perdido los puntos.

Como consecuencia de la violenta reacción del detenido, el agente que lo interceptó resultó lesionado en una pierna, por lo que tuvo que acudir a un centro sanitario para una primera asistencia. La herida le imposibilitará ejercer su actividad profesional durante unos días.

Ya en dependencias policiales, se constató que la furgoneta había sido sustraída horas antes en una calle de Torrelavega y su propietaria lo había denunciado. Por este motivo se le imputó un quinto delito, de hurto de uso de vehículo.

Concluido el atestado, el detenido pasó a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad.