Detenido por golpear con los puños y con un vaso en la cara a un hombre en un bar de Santander

Policía Nacional en la zona de ocio de Santander - CNP

SANTANDER 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones, ocurrido en el interior de un bar de la zona de ocio de Santander, donde el implicado golpeó a la víctima en varias ocasiones, primero con los puños y finalmente con un vaso en la cara, lo que le ocasionó una importante herida en la mejilla

Los hechos sucedieron en la madrugada del pasado sábado 6. El 091 recibió una llamada de un testigo de los hechos comunicando que había una persona en el interior de un bar sangrando abundantemente por la cara, por lo que pedía una ambulancia con urgencia.

Varias dotaciones policiales acudieron al lugar y localizaron en el exterior del establecimiento a una persona que presentaba una importante herida en una mejilla, por la que sangraba profusamente.

Mientras unos agentes asistían a la víctima hasta la llegada de la ambulancia, otros se encargaron de recabar información sobre lo ocurrido así como del presunto autor de la agresión, tanto a través del propio agredido como de otros testigos.

De este modo averiguaron que el presunto agresor había golpeado a la víctima en varias ocasiones, primero con los puños y finalmente con un vaso en la cara, lo que le ocasionó la herida en la mejilla.

Con esta información, el Centro de Mando coordinó con otras patrullas la búsqueda del presunto agresor por la zona de ocio nocturno.

Mientras tanto, los servicios sanitarios asistieron y trasladaron a la víctima al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde fue atendido de sus lesiones y se le suturó el importante corte que tenía en la mejilla.

Finalmente, el dispositivo de búsqueda localizó al presunto agresor dentro de otro local de ocio, donde fue detenido y trasladado a dependencias de la Policía Nacional. Finalizado el atestado, pasó a disposición del juzgado, que decretó su puesta en libertad.