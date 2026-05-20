Detenido por golpear y robar a un hombre en Torrelavega y realizar seis cargos con la tarjeta que le sustrajo

Comisaría de Torrelavega - CNP

SANTANDER 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional han detenido a un hombre por presuntamente golpear y robar la riñonera a otro en la localidad de Tanos, en Torrelavega, y realizar seis cargos con una de las tarjetas que llevaba en el interior de la misma.

El 11 de mayo un hombre acudió a la Comisaría de Policía Nacional en Torrelavega para denunciar que había sido víctima de un robo con violencia, ocurrido dos días antes en la zona de Tanos.

La víctima manifestó que el robo se produjo durante la madrugada del 9 de mayo, cuando caminaba hacia su domicilio. En un momento determinado fue sorprendido por la espalda por un desconocido que, sin mediar palabra, comenzó a darle golpes en el cuerpo y le sustrajo la riñonera que llevaba cruzada al hombro, para después salir corriendo.

En el interior de la riñonera llevaba una cartera que contenía su documentación personal, dinero en efectivo y tarjetas bancarias.

El denunciante añadía que al día siguiente del robo recibió dos mensajes de su entidad bancaria informando de seis cargos en su cuenta bancaria por importe de 68,54 euros, que habían sido realizados con una de las tarjetas sustraídas.

La investigación logró identificar al presunto autor, que fue localizado en las inmediaciones de la zona de la Inmobiliaria, y detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia y otro de estafa.

Una vez practicadas las correspondientes diligencias policiales, el pasó a disposición de la autoridad judicial que acordó su puesta en libertad.