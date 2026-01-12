Detenido por herir a dos policías de Santander cuando trataban de identificarle

Archivo - Policías Locales de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido el pasado sábado a un hombre de 26 años por herir a dos agentes cuando trataban de identificarle. Los funcionarios tuvieron que acudir a un centro sanitario por las lesiones derivadas de la intervención.

Los hechos sucedieron sobre las 8.45 horas, en la calle Cádiz, cuando los policías trataron de documentar a un hombre que estaba dormido en la posición de conductor de un turismo, que estaba estacionado de forma indebida, en zona peatonal y obstaculizaba parcialmente la circulación de vehículos.

El sujeto se negó reiteradamente a ser identificado y reaccionó de forma violenta, lanzado puñetazos a los agentes, que tuvieron que reducirlo y detenerlo, a lo que opuso una resistencia activa.

Se han instruido diligencias judiciales contra el implicado por dos supuestos delitos, uno de atentado a agente de la autoridad y otro de daños intencionados en el vehículo policial cuando estaba siendo trasladado a comisaría.