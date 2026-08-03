Detenido un hombre tras agredir a otro en la Plaza de Italia de Santander

Archivo - Plaza de Italia - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido a un hombre de 34 años por agredir a otro, al que provocó heridas por las que tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital Valdecilla, donde recibió varios puntos de sutura.

Los hechos ocurrieron este domingo a las 22.30 horas, en la Plaza de Italia, donde los agentes localizaron, identificaron y arrestaron al supuesto autor de este delito de lesiones, por el que han instruido diligencias judiciales.

Además, la Policía ha detenido esta madrugada a un hombre de 40 años por amenazar a otro con un cuchillo de grandes dimensiones. Ha sido identificado y arrestado a las 3.45 horas de este lunes en la calle Santa Lucía por un supuesto delito de amenazas con arma blanca, por el que han instruido diligencias.

Asimismo, agentes de la capital cántabra han detenido este domingo a un hombre de 49 años al que han incautado seis envoltorios de una sustancia, supuestamente cocaína, una pastilla, una bolsa con una sustancia amarilla y un total de 285 euros en billetes pequeños. Unos hechos por los que han instruido diligencias judiciales por un supuesto delito contra la salud pública.