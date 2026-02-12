Detenido por incendiar contenedores, coches y un papelera dentro de una gasolinera en el centro de Santander

Archivo - Un vehículo calcinado - X BOMBEROS DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de los incendios de varios contenedores, vehículos y una papelera que se encontraba dentro de una gasolinera en el centro de Santander. El juez lo ha puesto en libertad.

Según ha informado este jueves la Policía, las noches del 10 y 12 del pasado mes de diciembre supo de varios incendios provocados en contenedores de basura y vehículos que se estaban cometiendo en distintos puntos de Santander, que alarmaron a vecinos de diferentes barrios de la ciudad.

Los hechos comenzaron en la noche del 10 de diciembre, en la Cuesta de la Atalaya, donde el sospechoso habría prendido fuego a dos contenedores. A continuación se desplazó hasta la calle Los Escalantes, donde presuntamente incendió otros cuatro.

Posteriormente se dirigió hasta una gasolinera de la calle Castilla, donde manipuló alguna manguera de combustible aunque aparentemente no logró extraer nada, para seguidamente incendiar una papelera que se encontraba en el interior de la gasolinera, cerca de los surtidores, con el consiguiente riesgo que supuso por la proximidad de viviendas y comercios. El fuego fue sofocado por los Bomberos de la ciudad.

Finalmente, en la calle Cajo, habría intentado incendiar varios vehículos que se encontraban aparcados en la calle.

Por su parte, el 12 de diciembre por la noche se incendió un contenedor de residuos en la zona del Paseo Altamira, e instantes después, en un vehículo aparcado en las inmediaciones. También se fracturó la ventanilla de otro vehículo aparcado en el mismo paseo.

Posteriormente, en una calle cercana, la Policía Nacional sorprendió "in fraganti" a un individuo con medio cuerpo dentro de un contenedor del que salía humo tras haber incendiado unos papeles, por lo que fue detenido y traslado a dependencias policiales, donde se le intervinieron dos mecheros.

Finalizadas las diligencias de investigación, los agentes le atribuyeron la presunta autoría de los hechos de la madrugada del 12 de diciembre. Concluido el atestado, el detenido fue puesto a disposición judicial.

Los agentes continuaron investigando los incendios del 10 de diciembre, y las pruebas e indicios señalaban como presunto autor al mismo individuo detenido el día 12, "lo que evidenciaba su reincidencia y una clara propensión a la comisión de este tipo de actos vandálicos utilizando como medio el incendio", señala la Policía.

El investigado fue detenido el 4 de febrero como presunto autor de delito de daños por el incendio de varios contenedores, un vehículo y otros elementos, realizados en la noche del 10 de diciembre. Pasó a disposición del juez, que decretó su puesta en libertad.