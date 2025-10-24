Detenido un joven en Santander por estafar a su abuela más de 7.600 euros

SANTANDER 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Santander a un joven como presunto autor de un delito de estafa, tras realizar varios reintegros de efectivo de la cuenta bancaria de su abuela, aprovechándose de que ésta le había facilitado la cartilla para que sacara 20 euros.

La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta por la víctima el día 16 de octubre, en la que relataba que el pasado 17 de septiembre había dejado su cartilla bancaria a su nieto para que sacara 20 euros de la cuenta bancaria y se los quedase.

Tras la operación, la mujer le pidió que devolviera la libreta, algo que el joven aceptó verbalmente pero nunca llegó a cumplir, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

A continuación, el 26 de septiembre la hija de la denunciante detectó varios movimientos irregulares en la cuenta bancaria de su madre, comprobando que desde el día 17 de ese mismo mes se habían realizado varios reintegros de efectivo, cuyo montante ascendía a un total de 7.670 euros, todos ellos sin autorización de la titular.

El principal sospechoso negó a su madre haber efectuado las retiradas de efectivo de la cuenta de la abuela, sin embargo, las pruebas recabadas por los investigadores, incluyendo el análisis de movimientos bancarios, acreditaron su implicación directa en la comisión de los hechos.

Así, en la mañana del 22 de octubre, una vez localizado el investigado, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de estafa.

Tras tomar declaración en las dependencias policiales, el detenido fue puesto en libertad con cargos, con la obligación de comparecer ante la Autoridad Judicial cuando sea requerido.