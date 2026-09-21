Detenido un joven en Santander con marihuana y MDMA

Archivo - Agente Policía Local de Santander - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido en la madrugada de este domingo a un joven de 20 años que llevaba marihuana y MDMA.

Los agentes realizaban labores de vigilancia en la calle Floranes cuando observaron a un grupo de jóvenes que, ante su presencia, se dispersaron, alejándose del lugar en distintas direcciones.

Los policías realizaron varios registros corporales externos y superficiales y encontraron, en el bolsillo del pantalón de uno de los chicos, dos envoltorios, uno con dos cogollos de marihuana con un peso de unos 1,50 gramos y en el otro con unos cinco gramos de MDMA, por lo que fue detenido por un supuesto delito contra la salud pública.