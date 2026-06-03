Detenido un menor por "graves amenazas" a varias personas en Cazoña

Archivo - Coche de la Policía Nacional en Santander - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANTANDER 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido esta tarde en Santander a un menor que estaba "muy alterado" y profería "graves amenazas" a terceras personas.

Tras el arresto, en el barrio Cazoña, el chico ha sido trasladado a dependencias policiales, han informado fuentes del Cuerpo a Europa Press.

Los hechos han ocurrido a media tarde. Sobre las 18.40 horas la Policía ha recibido una llamada en el 091 en la que se informaba de que en ese barrio había un menor que estaba "muy alterado".

Las dotaciones de Policía personadas en el lugar han localizado al implicado, que estaba "profiriendo graves amenazas a terceras personas", por lo que ha sido detenido y trasladado a dependencias policiales.