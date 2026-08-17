Detenido un menor e investigado otro por robar siete bicicletas de más de 6.000 euros en Laredo

Un agente de la Guardia Civil con las bicicletas robadas en Laredo. - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un menor de edad e investiga a otro por robar siete bicicletas de garajes de Laredo, valoradas en más de 6.000 euros.

Fueron sustraídas forzando las puertas de los locales y se han recuperado en Colindres y en Laredo, ha indicado el Cuerpo en un comunicado este lunes.

Según ha explicado, los agentes conocieron que en la última semana de julio, en una urbanización de Laredo y ocupada principalmente en vacaciones, los menores habían forzado las puertas de varios garajes.

Ante esto, la Benemérita siguió la pista de los elementos sustraídos que, principalmente, eran siete bicicletas de carretera y montaña, algunas de ellas con precios que oscilaban entre los 2.000 y 3.000 euros.

Después de investigar, comprobó que se vendía una bicicleta de montaña, con un precio superior a los 2.000 euros, por 900, y que su descripción podía coincidir con una de las robadas. Así, el Cuerpo pudo llegar a las personas que tenían esa bicicleta, y que resultaron ser dos menores de edad.

En este mes de agosto, las bicicletas fueron recuperadas en Colindres y Laredo, tres de ellas entregadas voluntariamente por los presuntos autores de estos hechos y el resto ocultas en un solar.

Los menores, tras instruirles las correspondientes diligencias como presuntos autores de estos hechos, uno como detenido y el otro en calidad de investigado, han sido puestos en libertad y han quedado bajo la custodia de sus padres.

Y las bicicletas recuperadas están siendo devueltas a sus propietarios.