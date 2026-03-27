Detenido un menor por el robo de un ciclomotor en Cayón y circulación temeraria

Archivo - Dos agentes de la Guardia Civil - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria ha detenido a un menor de edad como presunto autor del robo de un ciclomotor, por conducción temeraria y por carecer de permiso de conducir.

La tarde del 10 de marzo, a la altura de Barreda, en Torrelavega, una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico vio que el conductor de un ciclomotor había cometido una infracción de tráfico, por lo que le dio el alto, si bien salió huyendo.

Los agentes le siguieron a distancia y se alertó a las patrullas próximas. El piloto conducía de forma "manifiestamente temeraria", con grave riesgo para la seguridad de la circulación, poniendo en peligro a peatones, resto de usuarios de la carretera N-611 y casco urbano de Torrelavega, lugar donde finalmente fue interceptado.

Una vez identificado, los guardias comprobaron que no tenía licencia de conducir y que el ciclomotor figuraba en la base de datos de la Dirección General de Tráfico como robado en Santa María de Cayón en 2022.

Las diligencias instruidas fueron remitidas a la Fiscalía de Menores de Santander.