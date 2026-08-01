Detenido el presunto autor de una agresión sexual y robo con violencia en Laredo

Archivo - Estación de autobuses de Laredo. - REVILLA GÓMEZ LARA/GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

LAREDO 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido este sábado en la estación de autobuses de Laredo a un hombre, de 29 años y sin domicilio conocido, como presunto autor de delitos de agresión sexual y robo con violencia en la localidad pejina, ocurridos esta misma madrugada.

El sospechoso ha sido detenido antes de que intentara abandonar Laredo en autobús y se le han intervenido efectos sustraídos a la víctima, según han informado fuentes de la Benemérita a Europa Press.

Los hechos investigados han tenido lugar sobre las 4.30 horas de este sábado, cuando una mujer que entraba en el portal de su vivienda ha sido sorprendida por un hombre que la comenzó a golpear, para finalmente agredirla sexualmente sexualmente y robarle diferentes efectos.

La investigación ha comenzado en el momento que la víctima ha sido atendida en el Hospital Comarcal de Laredo.

Así, con la descripción y diferentes datos, efectivos de la Guardia Civil de Laredo y de la Policía Judicial del mismo cuartel han iniciado la búsqueda del presunto autor, que ha culminado antes de que se montara en un autobús para abandonar la localidad.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Laredo se ha hecho cargo de la investigación y de la instrucción de diligencias.