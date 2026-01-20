Detenido el presunto autor de dos robos en viviendas de Noja, uno en grado de tentativa - GUADIA CIVIL

SANTANDER 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Noja, ha detenido a un vecino de Noja de 42 años como presunto autor de dos robos con fuerza en pisos del municipio, uno de ellos en grado de tentativa.

La rápida intervención de las patrullas permitió, además de su detención, recuperar los objetos sustraídos, entre ellos joyas, llaves de propiedades y otros cuya procedencia se está analizando por si pudieran proceder de algún otro robo.

El pasado miércoles, agentes de la Guardia Civil y la Policía Local acudieron a una urbanización donde se podía estar cometiendo un robo sin tener información clara de la propiedad.

Al poco tiempo localizaron un piso, un primero, cuya puerta había sido forzada. La vivienda estaba revuelta y desde el balcón, que estaba abierto, acababa de saltar un hombra que huía con una mochila. Le persiguieron y le alcanzaron a unos 300 metros del lugar del robo, donde fue detenido e intervinieron la mochila que llevaba. En la zona de la piscina de la urbanización también encontraron otra mochila con efectos.

Entre otros, se encontraron joyas y pequeñas pertenencias que fueron devueltas a sus propietarios. También se intervinieron juegos de llaves de propiedades y garajes comunitarios, cuya procedencia se investiga por su estuvieran relacionados con otros delitos.

Posteriormente a su detención, se averiguó que otra vivienda de la misma urbanización había sido objeto de una tentativa de robo. Se encontraron vestigios en la puerta de la terraza que indicaban que se había intentado acceder a la propiedad.