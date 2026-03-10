Detenido por quebrantar la orden de alejamiento de su pareja y ésta, por agredir a un policía para impedirlo

Archivo - Agente de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido a un hombre por quebrantar la orden de alejamiento que tiene hacia su pareja, y a ésta por agredir a un agente para tratar de impedirlo.

Los hechos han sucedido sobre las 00.45 horas de este martes en la calle Nicolás Salmerón, cuando la policía identificó y detuvo a un hombre de 43 años al tener en vigor una orden de alejamiento hacia su pareja, una mujer de 36 años, dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 1 de Santander.

El implicado, quien tiene prohibido comunicarse, así como aproximarse a menos de 300 metros de la víctima, se encontraba en el domicilio de ella manteniendo una discusión.

Durante la detención del implicado, la víctima reaccionó violentamente contra los agentes y agredió a uno de ellos para tratar de impedirlo, por lo que también fue detenida.

La Policía Local ha instruido diligencias judiciales contra el hombre por un supuesto delito de quebrantamiento de condena y contra la mujer por un supuesto delito de atentado de agente de la autoridad.