Detenido un reclamado por la justicia de Málaga que acudió al Princesa Letizia de Santander a pedir albergue

SANTANDER 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido este domingo a un hombre de 23 años reclamado por un juzgado de Málaga cuando acudió a pedir albergue al centro de acogida Princesa Letizia de Santander.

Contra este hombre existe una orden de búsqueda, detención y personación, emitida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Málaga, ha informado la Policía de Santander en un comunicado.

El implicado fue detenido sobre las 17.20 horas en las dependencias del centro, ubicado en la Avenida Candina de la capital cántabra, y posteriormente los agentes instruyeron diligencias judiciales.