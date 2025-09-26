Detenido por robar un coche un conductor que llevaba cocaína y dio positivo en dicha sustancia

SANTANDER 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido a un hombre de 29 años por robar un coche. Además, llevaba una bolsita con cocaína y dio positivo en dicha sustancia.

Cuando los agentes patrullaban este jueves, sobre las 17.00 horas, por la avenida de Ojaiz vieron que un turismo accedía a la finca de un domicilio.

Los policías sabían que constaba una denuncia por sustracción del citado vehículo porque el pasado martes se dio a la fuga en un control en la Cuesta de la Atalaya.

Así que identificaron al conductor y confirmaron que era la misma persona que conducía el martes. Tras comprobar que, efectivamente, se había denunciado el robo del coche el día 18 de septiembre en el puesto de la Guardia Civil de Camargo, fue detenido y se instruyeron diligencias judiciales por un supuesto delito de sustracción de vehículo a motor.

En la actuación, los agentes se incautaron de una bolsita con cocaína que llevaba el implicado, al que realizaron la prueba de estupefacientes, que dio positivo en dicha droga.