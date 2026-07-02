Detenido por robar en tres comercios de Torrelavega productos por 423 euros en una bolsa anti-alarma

Patrulla Policía Nacional en Torrelavega - POLICÍA

SANTANDER 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por robar en tres comercios de Torrelavega, de los que supuestamente se llevó productos valorados en 423 euros que portaba en una bolsa aluminizada, que se usa para evitar la detección de artículos con alarma cuando pasan por arcos y dispositivos de seguridad.

Los hurtos ocurrieron en la mañana del pasado lunes, 29 de junio, según ha informado este jueves la Policía. El 091 recibió una llamada de un comerciante que alertaba de un cliente que acababa de abandonar su local, en la zona de centros comerciales, tras sustraer varios productos.

Al lugar se desplazó una patrulla y el responsable del negocio informó a los policías que instantes antes el hombre había cruzado la línea de cajas sin abonar diversos efectos que previamente había cogido en la tienda, de la que huyó precipitadamente.

Además de facilitar la descripción detallada del sospechoso, indicó que acudía al establecimiento con frecuencia para cometer hurtos o intentarlo. Los efectivos visionaron 'in situ' la grabación de seguridad del local y reconocieron al implicado, por intervenciones policiales de la misma naturaleza.

Trasladaron la información a los demás policías y se coordinaron en la búsqueda del sospechoso, que fue localizado en las inmediaciones de la zona de centros comerciales. Al identificarlo, comprobaron que portaba una bolsa aluminizada con productos de distintos comercios y dijo que los había sustraído momentos antes.

En paralelo, otros agentes realizaron gestiones para determinar la procedencia de los objetos intervenidos. Se personaron en varios establecimientos del lugar y los responsables de tres de ellos, incluido el que avisó al 091, reconocieron como propios los productos recuperados y apuntaron también que un individuo se los había sustraído esa misma mañana.

Facilitaron la descripción que coincidía de nuevo con la del hombre identificado. Y coincidieron asimismo en que el presunto autor de los hurtos era conocido por acudir a sus comercios, apoderarse de productos y huir sin abonarlos.

Los efectos sustraídos y recuperados esa misma mañana se valoraron en un total de 423 euros y fueron devueltos a sus propietarios. El sospechoso fue detenido como presunto autor de delito de hurto. Pasó a disposición judicial y quedó en libertad.