Detenido en Santander por agredir a su pareja

Zona de Santander donde se produjo la agresión - EUROPA PRESS

SANTANDER 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 34 años ha sido detenido esta madrugada en Santander por, supuestamente, agredir a su pareja, una mujer de 29, durante una discusión en el domicilio familiar.

Los hechos ocurrieron sobre la 1.30 horas de la madrugada en la calle Rosario de Acuña de la capital cántabra.

A su llegada, los agentes instruyeron contra el hombre diligencias para el juzgado por su supuesto delito de violencia de género.

A partir de ese momento, la víctima será asistida por agentes pertenecientes a la Unidad de Protección de Víctimas (OPROVIC) de la Policía Local de Santander.