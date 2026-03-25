Detenido en Santander por agredir a su pareja un hombre que llevaba una pistola simulada

Archivo - Calle Marqués de la Hermida de Santander. Archivo - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido a un hombre de 27 años por presuntamente agredir a su pareja, de 33, tras una discusión en la calle Marqués de la Hermida. El sujeto llevaba una pistola simulada y cuatro envoltorios de cocaína y la víctima tuvo que ser atendida en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Sobre las 02.00 horas de este miércoles, los agentes detuvieron al individuo en la citada calle e instruyeron diligencias judiciales contra él por un supuesto delito de violencia de género.

Por su parte, la víctima será asistida por agentes de la Unidad de Protección de Víctimas (OPROVIC) de la Policía Local.