Detenido en Santander por agredir a su pareja, que también sufría violencia psicológica

SANTANDER 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Policía de Santander ha detenido a un hombre de 35 años como presunto autor de un delito de violencia de género por agredir a su pareja, que también sufría maltrato psicológico.
El martes por la tarde, una mujer de 37 años avisó a la Policía Local porque, según dijo, venía sufriendo desde hace varios meses violencia psicológica por parte de su pareja, quien además ha había agredido físicamente días atrás.
El sujeto fue detenido y se instruyeron diligencias judiciales contra él por un supuesto delito de violencia de género. A partir de ese momento, la víctima es asistida por agentes de la Unidad de Protección de Víctimas (OPROVIC) de la Policía Local.