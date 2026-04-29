Detenido en Santander el conductor de una moto que no tenía carné ni domicilio conocido

Archivo - Coche de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido esta madrugada al conductor de un ciclomotor, de 24 años, que no tenía carné ni domicilio conocido en España.

El hombre fue interceptado sobre las 00.50 horas en la avenida Marqués de Valdecilla por los agentes, que le solicitaron la documentación porque circulaba a una velocidad anormalmente reducida y sin seguro del vehículo.

Tras presentar una fotografía de un pasaporte pakistaní, reconoció que nunca había obtenido el permiso de conducir. Como no pudo acreditar un domicilio conocido en España ni aportar fianza suficiente de acudir ante la autoridad judicial en el momento en que fuera citado, se procedió a su detención por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir sin haber obtenido nunca un permiso/licencia de conducir.

El vehículo, denunciado administrativamente por carecer de seguro obligatorio en vigor, fue retirado por la grúa al depósito municipal de Ojaiz.

ATROPELLADA POR UN PATINETE

Por otra parte, sobre las 19.00 horas de este martes, un patinete eléctrico que circulaba por la acera en el Paseo Altamira atropelló a una mujer de 77 años, que resultó herida.

Fue auxiliada por la Policía Local y posteriormente atendida por la dotación de una ambulancia, que la trasladó al Hospital de Valdecilla para ser asistida de sus lesione