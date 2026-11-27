Calle María Sanz de Sautuola - EUROPA PRESS

SANTANDER 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido este jueves a un hombre de 65 años por, presuntamente, agredir a un agente tras haber intentado llevarse a un niño.

El implicado fue detenido sobre las 16.40 horas en la calle María Sanz de Sautuola, en la zona de Peñacastillo, por un supuesto delito de atentado a agentes de la autoridad.

La Policía de Santander había recibido poco antes una llamada en la que se alertaba de que un hombre había intentado llevarse a un niño pequeño.

Cuando los agentes acudieron al lugar, una mujer les facilitó la descripción del individuo, al que localizaron en un centro comercial próximo.

Los policías trataron de identificarle, a lo que se negó reiteradamente y reaccionó de forma violenta, lanzando puñetazos que alcanzaron a uno de los efectivos, por lo que tuvo que ser reducido y detenido, a lo que se opuso activamente.