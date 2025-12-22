Detenido en Santander un conductor sin carné y positivo en coca que había robado el vehículo y un supermercado

Archivo - Policía Local. - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía ha detenido este sábado en Santander a un conductor sin carné, positivo en cocaína, que había robado el coche que conducía y un supermercado.

Sobre las 22.45 horas, un turismo que huía por la calle Santa Clara de la Policía Nacional, que le perseguía por haber sustraído un vehículo y haber robado en un supermercado, realizó un giró prohibido a la derecha hacia la calle Guevara, se salió de la vía y chocó contra dos señales verticales y la fachada de un comercio, ocasionando daños materiales.

Los agentes de la Policía Local, avisados por la Nacional, solicitaron la documentación al conductor, de 25 años, y comprobaron que no tenía permiso, por lo que instruyeron diligencias judiciales contra él, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir sin haber obtenido nunca un permiso.

Además, le solicitaron realizar la prueba de estupefacientes, que dio positivo en cocaína, por lo que incoaron expediente administrativo.

Los bomberos municipales acudieron al lugar para desconectar el vehículo, que era eléctrico, y trasladarle a dependencias policiales.

El implicado fue detenido por los agentes de la Policía Nacional que le perseguían por dos supuestos delitos contra el patrimonio, ya que había sustraído el vehículo siniestrado y posteriormente había robado en un supermercado.