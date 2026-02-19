Detenido en Santander un conductor sin carné por presentar documentación falsa

Archivo - Policía Local - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido a un conductor rumano de 47 años por carecer de carné y presentar documentación falsa.

Sobre las 20.45 horas de este miércoles, en un control en la calle del Monte, los agentes pidieron al conductor de un turismo la documentación, tanto personal como del vehículo.

Una vez identificado, presentó un permiso de conducir rumano y una fotocopia de un permiso de conducir español a los agentes, que observaron que ambos documentos parecían falsos porque no tenían los elementos de verificación necesarios.

Al comprobar que no tenía permiso de conducir, fue detenido y se instruyeron diligencias judiciales contra él por un supuesto delito de falsedad en documento público y por otro contra la seguridad vial, concretamente por conducir sin haber obtenido nunca el permiso.

CONDUCE HACIENDO ESES Y TRIPLICA LA ALCOHOLEMIA

Por otra parte, sobre las 2.20 horas de este jueves, en Vía Cornelia, la Policía pidió realizar la prueba de alcoholemia a la conductora de un turismo, de 37 años, a la que habían visto circular en zigzag.

La mujer superaba en más del triple la tasa permitida de alcohol por lo que instruyeron diligencias contra ella, en calidad de investigada no detenida, por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.