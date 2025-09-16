Detenido en Santander un conductor positivo en drogas que llevaba cocaína y hachís

Archivo - Intervenciones de la Policía Local de Santander - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido este lunes al conductor de un turismo que dio positivo en droga y que llevaba cuatro envoltorios de cocaína y tres trozos de hachís además de 275 euros.

El hombre, de 21 años, fue localizado en un control preventivo realizado a las 19.30 horas en la calle Ruamayor. Le dieron el alto y observaron que estaba nervioso y mostraba una actitud huidiza, por lo que procedieron a registrar el vehículo.

En la guantera localizaron cuatro envoltorios de cocaína, con un peso aproximado de tres gramos, y en el registro corporal le incautaron tres trozos de hachís, con un peso aproximado de 62 gramos, y 275 euros. Por ello fue detenido por un supuesto delito contra la salud pública.

Durante la intervención se le solicitó la realización de la prueba de sustancias estupefacientes, que dio positiva en cocaína, por lo que se procedió a incoar expediente administrativo.