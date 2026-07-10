Detenido en Santander un fugitivo reclamado por la justicia alemana por tráfico de drogas - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en una céntrica calle de Santander un fugitivo reclamado por la justicia alemana por tráfico de drogas.

Constaba en vigor sobre él una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por una autoridad judicial de Alemania con fines de extradición, por delitos relativos "al tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas".

La Policía Nacional supo de su posible presencia en Santander y agentes especializados en ese tipo penal comenzaron diligencias para confirmar su presencia en la capital cántabra.

La investigación llevó a su localización, este martes 7 por la mañana, en un domicilio de la ciudad, donde fue identificado y detenido. Posteriormente se le trasladó a dependencias policiales.

Comunicada la detención a SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries) y concluida la preceptiva tramitación documental, fue puesto a disposición del juzgado, que decretó su ingreso en prisión.