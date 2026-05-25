Detenido en Santander un joven de 26 años con orden de búsqueda

Archivo - Agente de la Policía Local de Santander.-ARCHIVO - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido a un hombre de 26 años que tenía una orden de búsqueda, detención y personación emitida por el Juzgado de Instrucción Nº4 de la capital cántabra.

El arresto se ha producido el pasado viernes en la calle Santa Lucía, pasadas las 18.15 horas, cuando los agentes identificaron al joven durante el transcurso de una intervención, ha informado el cuerpo.

Por otra parte, los policías están investigando a dos conductores, de 43 y 30 años, uno por conducir sin puntos en el carné y el otro por superar en más del triple la tasa permitida de alcohol, respectivamente.

Además de este positivo, este fin de semana se han detectado otros nueve en cocaína y THC en conductores.

También se han formulado 22 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública y a tres establecimientos hosteleros por incumplir las condiciones de licencia y por música elevada.