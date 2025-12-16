Detenido en Santander un joven con cocaína y hachís y denunciados sus cuatro acompañantes por llevar hachís o fumar

Sustancias y objetos incautados. - POLICÍA LOCAL

SANTANDER 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido a un joven de 21 años que llevaba en su mochila 20 gramos de cocaína y 36 gramos de hachís, y ha denunciado a otros cuatro jóvenes que le acompañaban, uno por fumar en el interior de un intercambiador del autobús municipal y los otros tres por llevar hachís.

Los hechos sucedieron este lunes, sobre las 17.35 horas, cuando los agentes recibieron un aviso de que varios jóvenes se encontraban en la sala de espera o descanso del intercambiador del Sardinero fumando.

Tras acudir al lugar, identificaron y registraron a cinco jóvenes. Uno, de 21 años, fue detenido por un supuesto delito contra la salud pública al encontrarle en el interior de su mochila dos básculas de precisión, un bote de cristal que contenía cocaína con un peso aproximado de 20 gramos, y otro hachís, de unos 36 gramos.

Asimismo, los agentes se incautaron de varios trozos hachís que llevaban otros tres jóvenes, de 16, 18 y 22 años, e instruyeron las actas de intervención-denuncia.

Finalmente, fue denunciado un chico de 19 años por fumar en el interior de un espacio público.