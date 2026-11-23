Archivo - Un agente de la Policía Local de Santander.-ARCHIVO - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido a un hombre de 34 años que llevaba en su cazadora una bolsa de envase al vacío llena supuestamente de cocaína, además de un huevo sorpresa con tres envoltorios de la misma sustancia en su interior.

Según ha informado el Cuerpo, la detención tuvo lugar en la medianoche del sábado en la zona de Repuente, cuando el implicado, que circulaba en motocicleta, aceleró la marcha al percatarse de la presencia de los agentes con el fin de esquivarlos.

Los policías le alcanzaron a los pocos metros y al ser cacheado encontraron dentro del bolsillo interior de su cazadora la bolsa y el huevo.

Además, también llevaba dos móviles y un trozo de papel manuscrito con anotaciones de nombres y números de teléfono.

Los agentes detuvieron al implicado, al que se le han instruido diligencias judiciales por un supuesto delito contra la salud pública.

NAVAJA DE 16,5 CM EN LAS PARTES ÍNTIMAS

Por otra parte, la Policía Local también ha detenido a un joven de 21 años al que le consta en vigor una prohibición de portar armas y al que se le encontró una navaja de 16,5 centímetros de longitud en sus partes íntimas.

El suceso tuvo lugar a las 00.15 horas de este domingo cuando los locales recibieron un aviso del 092 alertando de un incendio en una vivienda en la calle Cardenal Cisneros.

En el exterior, identificaron a tres hombres y comprobaron que a uno de ellos le constaba la prohibición de portar armas dictada por el Juzgado Nº 1 de la Mujer de Santander.

A continuación, cachearon a los tres y localizaron la navaja en las partes íntimas del detenido, por lo que se instruyeron diligencias judiciales por un supuesto delito de quebrantamiento de condena.