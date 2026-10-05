Detenido en Santander por masturbarse frente a un local hostelero en presencia de menores

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SANTANDER 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido a un hombre de 44 años por mostrar sus genitales y masturbarse delante de un establecimiento hostelero en presencia de menores.

Los hechos tuvieron lugar este sábado, cuando el implicado se bajó los pantalones, la ropa interior y, posteriormente, comenzó a mostrar sus genitales y a masturbarse.

Tras lo sucedido, miembros de la Policía lograron identificar al implicado, que fue detenido sobre las 16.00 horas en un domicilio de la calle Alta por un supuesto delito de exhibicionismo y se instruyeron diligencias judiciales, ha informado la Policía en un comunicado.