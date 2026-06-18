Detenido en Santander un reclamado por la Interpol

Archivo - Policía Local de Santander.
Archivo - Policía Local de Santander. - NACHO CUBERO/EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Cantabria
Publicado: jueves, 18 junio 2026 10:12
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SANTANDER 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido este miércoles en la calle Cádiz a un hombre de 47 años reclamado por la Interpol.

El hombre fue identificado en un control en la citada vía sobre las 18.00 horas y detenido al existir sobre él una orden de búsqueda y detención para extradición dictada por la Oficina Central Nacional Interpol de la División de Cooperación Internacional Nacional Interpol, en Madrid, fechada el 28 de junio de 2022.

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