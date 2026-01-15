Un detenido en Santander por robar un ordenador y otro, cuando forzaba la cerradura de un comercio

Policía Nacional - CNP

SANTANDER 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en los últimos días en Santander a dos hombres, uno por haber robado un ordenador en una gran superficie y el otro, cuando fue sorprendido forzando la entrada de un comercio.

El 8 de enero, sobre las 23.30 horas, la Policía recibió una llamada ciudadana alertando de que un hombre estaba intentando forzar la puerta de un establecimiento comercial ubicado en la zona de La Albericia.

Los agentes acudieron al lugar y sorprendieron a un individuo agachado frente a la cerradura de la puerta, que trataba de forzar con una llave inglesa. Junto a él tenía una mochila con cuatro destornilladores, un embellecedor de puerta, un gorro y un par de guantes.

Tras comprobar daños visibles en la cerradura, fue detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

Por otra parte, el 11 de enero por la mañana se recibió otra llamada en Comisaría de personal de seguridad privada de una gran superficie comercial sobre un joven que deambulaba por la cubierta del centro y que intentaba acceder al interior.

Al llegar al lugar, los vigilantes explicaron a la Policía que ya habían intervenido con el sujeto por la noche.

Los agentes y los vigilantes establecieron un dispositivo para localizar al individuo, al que finalmente encontraron en una sala de descanso del personal del centro, a la que había accedido tras forzar una de las ventanas, cuya chapa metálica se había arrancado de la pared.

La Policía intervino al hombre un ordenador portátil y un cargador, que ocultaba en la ropa, valorados en más de 400 euros. También localizaron la caja del ordenador sobre un armario del cuarto, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza y trasladado a Jefatura.

En ambos casos, una vez finalizadas las diligencias de investigación, los detenidos pasaron a disposición judicial, decretó su respectiva puesta en libertad.