Detenido un vecino de Bareyo por cultivar marihuana en invernaderos del municipio

Plantas de marihuana en una plantación en invernaderos de Bareyo - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a un hombre de 33 años, vecino de Bareyo, e investiga a otros dos, de 39 y 42 y de Vizcaya, como presuntos autores de delitos contra la salud pública, al primero por cultivar marihuana en invernaderos del municipio cántabro, donde se incautaron de 11 kilos de sustancias estupefacientes, y a los segundos por vender sustancias derivadas de cannabis y productos con THC en un establecimiento de Castro Urdiales, donde intervinieron más de 4 kilos de estos artículos.

Efectivos del puesto de Galizano, durante labores de prevención de seguridad ciudadana este mes de septiembre, sospecharon de la existencia de una plantación de marihuana en dos invernaderos de Bareyo. Durante las pesquisas, recabaron pruebas y evidencias para acreditar la actividad ilícita en esta propiedad.

En el registro se intervinieron plantas en un desarrollo "excepcional", de hasta 2,30 metros de altura, que estaban en su última fase de floración. Presentaban un estado "óptimo" para la recolección "inminente" de la sustancia y había múltiples cogollos ya recolectados en el interior de la vivienda.

La Benemérita pudo constatar un rendimiento estimado de 11 kilos de sustancia estupefaciente retirada del mercado ilícito antes de su distribución y procedió a la detención de un hombre como supuesto autor de tráfico de drogas en modalidad cultivo.

LOCAL DE CASTRO.

Además, a finales de agosto, y en el marco de las inspecciones periódicas del instituto armado para el control de sustancias estupefacientes, realizó una a un establecimiento de Castro Urdiales especializado en la venta de productos relacionados con el cannabidio. Los agentes detectaron la comercialización de derivados del cannabis y artículos con alto contenido en THC (tetrahidrocannabinol), en los expuestos al público y almacenados, preparados y dosificados para la venta.

En estos locales se disimulaba la venta de estas sustancias bajo la apariencia de productos de uso aromático u ornamental, si bien se sospecha que eran para consumo como sustancias estupefacientes. Fruto de la inspección, los guardias civiles incautaron del local 432 dosis de flores de cannabis, con un peso de más de 3 kilos; 246 de resina de cannabis, de casi 1 kilo; 33 cigarros manufacturados (porros); 61 vaporizadores y 22 recargas para los mismos; 41 botes de aceite y 4 botes de crema con alto contenido en THC.

Por estos hechos, el Cuerpo ha instruido diligencias en calidad de investigados a dos personas como presuntas autoras de delitos contra la salud pública, por la venta de sustancias estupefacientes