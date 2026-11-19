Tabaco recuperado - GUARDIA CIVIL
SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil de Cantabria, con la colaboración de la Policía Local de Laredo, ha detenido a un vecino de Laredo de 43 años como presunto autor del hurto de 750 cajetillas de tabaco de varias marcas, sustraídas al descuido de un estanco del municipio cuando aún se encontraban en dos grandes cajas.
Pasadas las 14.00 horas del 2 de noviembre, un hombre entró en un estanco de Laredo poco antes de que cerrara y consiguió distraer a la persona que se encontraba al frente del negocio para que perdiera momentáneamente el control de la zona de mostrador.
Entonces, el sujeto, que utilizaba gafas de sol y bufanda para dificultar su identificación, huyó con dos cajas que contenían 750 cajetillas de tabaco, con un valor de mercado que ronda los 4.200 euros.
La Guardia Civil y la Policía Local de Laredo realizaron investigaciones conjuntas y averiguaron la identidad del presunto autor, que residía en este municipio.
Días más tarde fue localizado y detenido por la Guardia Civil. Paralelamente se pudo recuperar una caja con 190 cajetillas de tabaco de las sustraídas.