Detenido un vecino de Penagos por el robo de más de 30.000 euros en materiales de obra en Camargo

Material sustraído - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a un vecino de Penagos, de 42 años, como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza y uno de hurto de materiales de obra valorados en más de 30.000 euros, sustraídos en el municipio de Camargo.

El 7 de abril, la Guardia Civil de Camargo inició una investigación tras recibir una denuncia por el robo de 665 piezas, entre puntales, andamios, tableros de madera, cabezales y otros materiales de obra, todos ellos valorado en unos 27.000 euros, que se encontraban en un terreno donde se está realizando una construcción.

Días después supieron que, en una empresa, y en dos días consecutivos, tres hombres, tras forzar la valla perimetral por distintas zonas, habían robado del interior del recinto mangueras de cobre y piezas de hierro mecanizadas valorado en 3.400 euros.

La Guardia Civil averiguó que el vehículo utilizado en los hechos, una furgoneta, había sido identificada por una patrulla día del último robo. En ese momento estaba ocupada por una persona.

La investigación llevó a localizar en una chatarrería de Cantabria parte del material de obra que había sido robado, unos 1.000 kilos de hierro, que se han devuelto a su propietario.

Finalmente, se detuvo a uno de los presuntos autores y continúan las indagaciones para identificar al resto.