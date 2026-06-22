Detenidos dos hombres en Santander por agredir a sus parejas

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han sido detenidos este domingo en Santander como presuntos autores de un delito de violencia de género por agredir a sus respectivas parejas.

Ambas detenciones se produjeron de madrugada, una sobre las 3.20 horas en la calle Marcelino Sanz de Sautuola y otra pasadas las 5.00 en la Bajada del Caleruco, según ha informado en un comunicado la Policía Local.

El primero de los detenidos fue un hombre de 35 años que, tras discutir en plena calle con su pareja, una mujer de 26, le propinó varios empujones y un cabezazo.

El otro detenido es un joven de 26 que tiró al suelo a su pareja, una mujer de 24, y le dio patadas y golpes por todo el cuerpo.

Ambas víctimas fueron trasladadas al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para recibir asistencia médica.