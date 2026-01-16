Detenidos dos menores por el falso aviso de bomba en el IES La Albericia

Policía Nacional en el exterior del IES La Albericia - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos menores de edad como presuntos autores de un delito de desórdenes públicos por el falso aviso de bomba de la semana pasada en el IES La Albericia, que obligó a desalojar el centro.

La dirección del instituto dio aviso al CIMACC-091 (Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control) el pasado jueves 8 de enero, a las 12.26 horas. Según indicó, el conserje había recibido una llamada telefónica en la que una persona con acento extranjero advertía de la colocación de un artefacto explosivo y decía que debían desalojar antes de las 13.30 horas, cortándose la comunicación a continuación.

El CIMACC-091 activó de inmediato el dispositivo policial previsto para este tipo de sucesos y varias unidades de la Policía Nacional se desplazaron al lugar y se encargaron del desalojo completo del instituto.

También establecieron un perímetro de seguridad en el que participó la Policía Local de Santander, que se encargó de cortar el tráfico por la vía más próxima al lugar.

Una vez garantizada la seguridad de alumnos, docentes y demás personal del IES, las unidades especializadas de Policía Nacional inspeccionaron de forma pormenorizada el interior y exterior de las instalaciones, con resultado negativo.

En paralelo, agentes especializados en esta tipología delictiva que se habían personado en el lugar iniciaron una investigación y, al analizar los resultados de las múltiples diligencias practicadas, constataron que la actuación había partido de dos chicos.

También se pudo confirmar que, además de la llamada advirtiendo de la colocación de un artefacto explosivo en el IES La Albericia, habían realizado otras tres llamadas consecutivas a otros tantos centros educativos, dos de ellos en Santander y un tercero de otra localidad.

Acreditada la presunta participación de los dos menores, ambos fueron detenidos y manifestaron su arrepentimiento y que "solo pretendían hacer una broma". Posteriormente, quedaron a cargo de sus respectivos progenitores y se trasladó lo ocurrido a la Fiscalía de Menores de Cantabria.