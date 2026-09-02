Detenidos un hombre y una mujer por agredirse en el domicilio familiar en presencia de su hijo menor

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Europa Press Cantabria
Publicado: miércoles, 2 septiembre 2026 10:29
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SANTANDER 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido a un hombre y una mujer por agredirse mutuamente en el domicilio familiar en presencia de su hijo menor.

Sobre las 23.35 horas, en la calle Zaragoza, los agentes detuvieron al hombre, de 47 años, como presunto autor de un delito de violencia de género, y a su pareja, de 45, por un supuesto delito de violencia doméstica, tras una discusión en el domicilio que comparten en la citada calle que había derivado en una agresión mutua en presencia de su hijo menor.

Ambos fueron trasladados por la Policía al Hospital Marqués de Valdecilla para ser asistidos de sus lesiones.

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