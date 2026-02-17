Detenidos otros dos hombres por el robo de la estatua de Seve Ballesteros

Estado en que se recuperó la estatua de bronce del golfista Severiano Ballesteros - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a otros dos hombres, de 21 y 18 años y vecinos de Camargo y Santander, respectivamente, por su presunta implicación en el robo de la estatua de cobre del golfista Severiano Ballesteros ubicada en Pedreña (Marina de Cudeyo), localidad natal del deportista, que se encontró el pasado 29 de enero, diez días después de su desaparición, en un trastero de un bloque de viviendas del barrio santanderino de La Albericia troceada en varias partes.

Ese día ya fue detenido un joven de 22 años, de nacionalidad española y vecino de La Albericia, y la Guardia Civil no descartó entonces nuevas detenciones, ya que el peso de la estatua, de más de 100 kilos, y el modo en que se produjo el robo, en el que al menos habrían intervenido dos vehículos, apuntaban a que tuvieron que participar más personas.

Respecto a las nuevas detenciones, que se han producido este lunes 16 de febrero, el hombre de 21 años, junto con el de primer arrestado, habrían sido los autores materiales del robo, mientras que el de 18 años se considera colaborador necesario porque participó en ocultar la pieza, valorada en unos 30.000 euros, ha explicado la Guardia Civil en un comunicado.

Los presuntos autores materiales del hurto han sido anteriormente detenidos por robos con fuerza de cableado de cobre de alumbrado público en diferentes lugares de Cantabria.

Durante la investigación del robo, que se produjo en la madrugada del 19 de enero, los agentes, además de trabajar en otras líneas de investigación, inspeccionaron centros de recuperación de metales, tanto de Cantabria como de otras provincias, y no se descarta que estas actuaciones hayan frenado posibles ventas ante la presencia de la Guardia Civil.

Con la información conseguida, las indagaciones se centraron en el joven de 22 años y las actuaciones tuvieron que precipitarse para evitar que la estatua despareciera.

Tras la primera detención y la recuperación de la estatua --que estaba partida por la cintura, con la cabeza intacta y con el torso y brazos rotos en varios trozos--, la investigación continuó hasta este lunes, cuando se llevaron a cabo las otras dos detenciones.

Esta operación ha sido desarrollada por efectivos de la Guardia Civil del Grupo de delitos contra el patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, con el apoyo del Puesto de Pedreña y otras unidades de la Compañía de Santander.

En cuanto a la estatua, ésta podrá recuperarse "íntegramente", según informó pocos días después de su hallazgo el alcalde de Marina de Cudeyo, Pedro Pérez Ferradas, tras haber hablado con el escultor de la pieza, Salvador García Ceballos, que aún conserva el molde original.

En este sentido, Pérez Ferradas ha expresado el deseo del Ayuntamiento de realizar la rehabilitación de la obra "de la mano" de la familia del golfista y de su Fundación.

Además, el regidor avanzó que el Consistorio se personará en la causa frente a los responsables del robo para intentar reclamarles el coste de los trabajos.