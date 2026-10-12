Detenidos en Santander dos hombres reclamados por la justicia

Archivo - Centro de acogida Princesa Letizia de Santander, donde fue detenido uno de los hombres - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido el sábado por la mañana, en sendas intervenciones, a dos hombres, ambos de 30 años, reclamados por la justicia.

La primera de las detenciones se produjo poco antes de las 9.00 horas en la calle Río Cubas, cuando los agentes, durante una actuación, identificaron a uno de ellos, sobre el que existía una orden de búsqueda, detención y personación emitida por el Juzgado de lo Penal Número 1 de Ciudad Real.

Pocas horas después, sobre las 13.15 horas del mismo día, el otro hombre, en este caso reclamado por el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santander, también fue detenido en el Centro de Acogida Princesa Letizia de Candina, donde había acudido a solicitar albergue, según ha informado en un comunicado la Policía Local.