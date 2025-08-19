Detenidos tres hombres que tenían orden de ingreso en prisión por varios delitos

Robos, un abuso sexual o conducir sin carné son algunos ilícitos por los que estaban reclamados por la justicia, uno para su extradición

SANTANDER, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en los últimos cinco días, en Santander y Torrelavega, a tres hombres que tenían reclamaciones judiciales de ingreso en prisión por su presunta participación en diversos delitos (robo, abuso sexual, quebrantamiento de condena o conducción sin carné).

Sobre uno de ellos, que fue localizado y detenido el pasado jueves 14 de agosto en una vivienda de Santander, pesaba una reclamación de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para su búsqueda, detención e ingreso en prisión con fines de extradición, interesada por las autoridades judiciales ucranianas en base a su supuesta participación en un robo con fuerza en 2022, ha informado en un comunicado la Policía.

Otro de los hombres fue arrestado el lunes 18 tras ser hallado escondido en un cuarto de limpieza de un edificio en Barreda (Torrelavega).

Cuando los agentes le identificaron y consultaron las bases de datos de la Policía Nacional comprobaron que le constaban cuatro requisitorias --una de la Audiencia Provincial de Alicante, de dos juzgados del mismo lugar y otra de Santoña-- de localización, detención e ingreso en prisión por diversos delitos, entre ellos, quebrantamientos de condena, abuso sexual y robo con fuerza.

Y sobre el tercer detenido, que ha sido localizado en la madrugada de este martes en una vivienda en la zona de Cuatro Caminos de Santander, pesaban tres reclamaciones judiciales de dos juzgados de lo penal de la capital cántabra, en una de las cuales se interesaba su localización, detención e ingreso en prisión por circular sin permiso de conducir.

Los tres detenidos han sido puestos a disposición de los correspondientes juzgados de instrucción en funciones de guardia, que han decretado el ingreso en prisión de todos ellos.